Novak Djokovic recunoaște că a rămas traumatizat după „peripețiile-COVID” din Australia: ce a declarat sârbul

În 2022, Novak Djokovic a călătorit în Australia, dar intrarea în țară și participarea la Openul Australian nu i-au fost permise jucătorului sârb.

Nevaccinat anti-COVID, „Nole” a fost oprit, chestionat, cazat într-un hotel de carantinare care fusese centru de detenție anterior și, în cele din urmă, întors în Europa de autoritățile de la antipozi.

Novak Djokovic admite că a fost traumatizat de evenimentele din Australia, din 2022

„Am traumă, să fiu sincer. Ultimele dăți când am aterizat în Australia și am trecut prin controalele de pașaport - am resimțit puțin din trauma de acum trei ani.



„Rămân niște urme atunci când trec prin zona de pașapoarte și mă uit dacă nu vine vreo persoană din zona imigrărilor.

Mă întreb dacă persoana care vine să îmi verifice pașaportul mă va lua, mă va ține sau mă va lăsa să merg? Recunosc că am aceste trăiri,” s-a confesat Novak Djokovic, într-un interviu acordat Herald Sun.