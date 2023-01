La 22 de ani, Sebastian Korda (31 ATP) a reușit victoria carierei, reușind să îl învingă pe Daniil Medvedev (26 de ani, 8 ATP) în turul 3 al Openului Australian fără să piardă set.

Tenismenul american s-a impus cu scorul de 7-6 (7), 6-3, 7-6 (4), după 2 ore și 59 de minute de joc în care jucătorul rus a fost epuizat de slice-urile scurte și repetate, dar și de rezistența psihică incredibilă a adversarului său mai tânăr.

Calificat în optimile Openului Australiei în premieră, Sebastian Korda construiește pe forma bună începută încă din startul sezonului, când l-a ținut peste 3 ore pe Novak Djokovic pe teren, în finala turneului ATP 250 de la Adelaide.

50 de lovituri direct câștigătoare a reușit Korda, spre deosebire de cele 28 ale lui Medvedev, însă mai importantă a fost reziliența fizică și psihică a jucătorului nord-american.

Players to take out Medvedev in Australia the last five years:

2019 - Djokovic

2020 - Wawrinka

2021 - Djokovic

2022 - Nadal

2023 - Korda

Korda did what only multiple Grand Slam champions could do - absolutely MASSIVE pic.twitter.com/m9uT1wD0Fc