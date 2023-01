Irina Begu pierde „meciul suferinței”, în turul 2 al Openului Australian. Câți bani a câștigat românca în Australia

Irina Begu (30 de ani, 32 WTA) a fost eliminată de Laura Siegemund (34 de ani, 158 WTA), scor 5-7, 7-5, 6-3, în turul secund al Openului Australiei. După încheierea primelor două tururi, România rămâne fără nicio jucătoare participantă pe tabloul principal.

3 ore și 12 minute a fost durata partidei, care a adus multă suferință pentru ambele jucătoare. S-a jucat un tenis de regularitate, cu un mic plus de agresivitate din partea sportivei germane, în finalul partidei.

Cea mai mare șansă a Irinei Begu la victorie a fost irosită în setul secund, în care jucătoarea din România și-a procurat șapte mingi de break pe serva adversarei, dar nu a fructificat niciuna.

Desprinsă la 4-0 în setul decisiv, Laura Siegemund a fost întoarsă parțial de Irina Begu, care a limitat proporțiile scorului, dar fără a reuși să își acorde șanse reale la victorie, în ultimul set.

