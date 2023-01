Reacția directorului Australian Open, după ce meciul lui Andy Murray s-a încheiat la ora 04:06

5 ore și 45 de minute a fost durata totală a duelului dintre Andy Murray și Thanasi Kokkinakis, derulat în turul secund al Openului Australian, ediția 2023.

Triplul campion de mare șlem a revenit de la 0-2 la seturi și 2-5 deficit în manșa a treia pentru a câștiga cel mai lung meci al carierei sale. Ora 4 și 6 minute a indicat ceasul, în momentul în care tenismenul scoțian a închis partida cu un rever în lung de linie direct câștigător.

Reacționând la încheierea extrem de târzie a partidei, Andy Murray a apreciat ca inoportună această întâmplare, spunând în conferința de presă următoarele:

„Dacă copilul meu era un copil de mingi pentru un turneu și ar veni acasă la ora 5:00 dimineața, ca părinte, m-aș supăra rău. Nu este benefic pentru ei. Nu este benefic pentru arbitri, pentru oficiali. Nu cred că este extraordinar pentru fani. Nu este bine pentru jucători,” a punctat Andy Murray, încercând să tragă un semnal de alarmă referitor la programarea meciurilor.

Directorul Australian Open, Craig Tiley, nu a părut însă convins că schimbarea strategiei programului ar putea fi luată în calcul, pe viitor, în urma acestei partide de aproape șase ore.

„A fost un meci epic și când programezi un astfel de meci cu puțin înainte de ora 10 noaptea nu te aștepți să dureze aproape șase ore.

De această dată s-a întâmplat, iar când ai 25 de sesiuni, două săptămâni, sute de mii de oameni care vin în complex pentru a-i vedea pe cei mai buni jucători din lume într-un singur loc, s-ar putea să ai parte de astfel de momente. Nu se întâmplă mereu, dar când se întâmplă e special. Trebuie să protejăm meciurile.

Dacă punem un meci seara, iar acolo există o accidentare, nu ai nimic pentru fani sau televiziuni. Chiar nu e nevoie de un alt comentariu,” a punctat Craig Tiley, notează Eurosport.

La nici opt ore de la încheierea partidei cu Thanasi Kokkinakis, Andy Murray a revenit în complexul Melbourne Park, pentru a se pregăti de următorul meci. În turul 3, Andy Murray îl va înfrunta pe Roberto Bautista Agut.

