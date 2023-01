În data de 13 ianuarie a fost lansat serialul „Break Point,” care a arătat o parte a modului în care a decurs sezonul 2022 pentru zece tenismeni: Nick Kyrgios, Matteo Berrettini, Taylor Fritz, Casper Ruud, Thanasi Kokkinakis, Felix Auger-Aliassime, Ons Jabeur, Paula Badosa, Maria Sakkari și Ajla Tomljanovic.

Din totalul de zece sportivi care au fost puși în valoare în primele cinci episoade ale noului serial, șase dintre aceștia au părăsit competiția fie din cauza accidentărilor, fie în primele două runde competiționale, suferind eliminări premature.

Ajla Tomljanovic, Paula Badosa și Nick Kyrgios s-au retras din turneu încă dinaintea startului acestuia, invocând accidentări, în timp ce Matteo Berrettini a sfârșit învins în cel mai dramatic meci jucat în primul meci, în fața scoțianului Andy Murray.

În turul secund, Taylor Fritz și Casper Ruud au fost învinși de Alexei Popyrin, respectiv Jenson Brooskby, ratând o șansă rarisimă la un parcurs lung în turneul de mare șlem de la Melbourne.

The Netflix curse is real ????

Tomljanovic - Out of AO with injury

Badosa - Out of AO with injury

Kyrgios - Out of AO with injury

Berrettini - Out of AO in R1

Ruud - Out of AO in R2

Fritz - Out of AO in R2 pic.twitter.com/aAbzKDLQT7