„Six Kings Slam” este un turneu neoficial de tenis, derulat la Riad, care își consumă a doua ediție, în aceste zile.

Saudiții par să fi rămas fără bani alocați promovării evenimentului, deoarece au recurs la un afiș creat prin intermediul inteligenței artificiale.

Gafă monumentală în promovarea evenimentului Six Kings Slam

Nesurprinzător, rezultatul final a fost mult sub așteptări, dar fanii tenisului nu au ignorat eforturile scăzute calitativ ale arabilor.

În afișul făcut cu I.A., care suplinește, în acest caz, nevoia de a fi reunit cei șase jucători pentru o ședință foto, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz țin aceeași rachetă de tenis.

Mai grav, Taylor Fritz seamănă mai mult cu Lorenzo Musetti decât cu el însuși, în acest afiș, iar în mână ține o rachetă dintr-un sport învecinat cu tenisul, pickleball.

„Pare că nu știau dacă va fi invitat Fritz sau Musetti, așa că au decis să aleagă o variantă de mijloc,” s-a pronunțat jurnalistul Ben Rothenberg.

