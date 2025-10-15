FOTO Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz

Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre afișele de promovare a turneului Six Kings Slam a fost un eșec total.

TAGS:
Din articol

Six Kings Slam” este un turneu neoficial de tenis, derulat la Riad, care își consumă a doua ediție, în aceste zile.

Saudiții par să fi rămas fără bani alocați promovării evenimentului, deoarece au recurs la un afiș creat prin intermediul inteligenței artificiale.

Gafă monumentală în promovarea evenimentului Six Kings Slam

Nesurprinzător, rezultatul final a fost mult sub așteptări, dar fanii tenisului nu au ignorat eforturile scăzute calitativ ale arabilor.

În afișul făcut cu I.A., care suplinește, în acest caz, nevoia de a fi reunit cei șase jucători pentru o ședință foto, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz țin aceeași rachetă de tenis.

Mai grav, Taylor Fritz seamănă mai mult cu Lorenzo Musetti decât cu el însuși, în acest afiș, iar în mână ține o rachetă dintr-un sport învecinat cu tenisul, pickleball.

„Pare că nu știau dacă va fi invitat Fritz sau Musetti, așa că au decis să aleagă o variantă de mijloc,” s-a pronunțat jurnalistul Ben Rothenberg.

Alcaraz și Djokovic, pre-calificați în semifinale

În 2025, Six Kings Slam îi are calificați automat în faza semifinalelor pe Carlos Alcaraz și Novak Djokovic.

Jannik Sinner va juca împotriva grecului Stefanos Tsitsipas, iar Taylor Fritz se va duela cu Alexander Zverev, în cele două sferturi de finală programate.

Cu premii de câte $1,5 milioane garantate doar pentru participare, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz și Alexander Zverev au făcut deplasarea în Arabia Saudită.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
ULTIMELE STIRI
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul &icirc;ntr-un meci de gală care a &rdquo;sfidat&rdquo; regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul într-un meci de gală care a ”sfidat” regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
Mircea Lucescu, brutal de sincer cu &icirc;ncă un tricolor: Groaznic centrează! Trebuie pus la punct
Mircea Lucescu, brutal de sincer cu încă un tricolor: "Groaznic centrează! Trebuie pus la punct"
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel în sferturile turneului de la Osaka
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Unde joacă acum fotbalistul care a spus "nu recomand Inter Miami cât timp Messi este acolo, e un dezastru"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”

Fabio Cannavaro &icirc;ncepe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu, brutal de sincer cu &icirc;ncă un tricolor: Groaznic centrează! Trebuie pus la punct
Mircea Lucescu, brutal de sincer cu încă un tricolor: "Groaznic centrează! Trebuie pus la punct"
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul &icirc;ntr-un meci de gală care a &rdquo;sfidat&rdquo; regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul într-un meci de gală care a ”sfidat” regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase dobor&acirc;te &icirc;n decurs de c&acirc;teva ore la echipele naționale
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase doborâte în decurs de câteva ore la echipele naționale
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel &icirc;nalt
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel înalt
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!