Atac fara precedent al lui Ion Tiriac: "Sunt bolnavi la cap! Ar trebui bagati in inchisoare!" Cu cine a intrat intr-un adevarat razboi

Ion Tiriac duce un razboi dur cu Federatia Internationala de Tenis.

Federatia Internationala de Tenis a fost criticata dur de fostul tenismen, Ion Tiriac, care a catalogat schimbarea formatului Cupei Davis drept „cel mai mare dezastru din istoria sportului”.

Este vorba despre ultima modificare a modului de desfasurare a competitiei internationale de tenis masculin, Cupa Davis. Inainte, sezonul acestei competitii se intindea pe durata unui an, iar acum oficialii FIT au decis sa reduca intervalul competitional la numai o saptamana. Astfel, Cupa Davis se va disputa intr-o maniera similara Cupei Mondiale la fotbal, existand o singura locatie unde se vor strange toate cele 18 tari calificate (in acest an, Madrid).

Ion Tiriac: „Ar trebui condamnati la inchisoare pe viata”

Ion Tiriac nu a fost deloc rezervat in a se opune transformarii formatului Cupei Davis. „Sunt bolnavi la cap. Nu au atins niciodata o minge de tenis. Distrug 120 de ani de traditie. Ar trebui condamnati la inchisoare pe viata” a declarat fostul campion de la Roland Garros intr-un interviu acordat pentru Tennis Magazine.

Ion Tiriac nu este singura personalitate din tenis care dezaproba aceasta schimbare. Tenismeni de mare anvergura, precum Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic sau Juan Martin Del Potro s-au pozitionat impotriva acestei reforme a Cupei Davis, dar majoritatea vocilor din spatele acestei modificari motiveaza ca tenisul va avea doar de castigat de pe urma ei.

Durata meciurilor se va reduce semnificativ, competitia trecand de la formatul 3/5 seturi la 2/3 seturi, fapt care va spori atractivitatea drepturilor de televizare. Mai mult, o confruntare va fi alcatuita din doua meciuri de simplu si un meci de dublu, diferit de modul in care se organiza pana acum, cand meciurile de simplu erau in numar de 4.

Un alt plus comercial va fi atmosfera, care va fi puternic imbunatatita, intrucat suporterii tuturor natiunilor se vor strange in acelasi loc, precum o fac sustinatorii nationalelor de fotbal cu ocazia Campionatelor Europene ori Mondiale.

Cupa Davis 2019 va reuni 18 natiuni si se va disputa intre 18-24 noiembrie la Madrid, Spania, pe arena La Caja Magica (suprafata hard indoor), care poate gazdui pana la 12.442 de spectatori.

Din pacate, Romania nu va fi prezenta la prima editie a noului format.

Componenta grupelor Davis Cup 2019

Grupa A: Franta / Serbia / Japonia

Grupa B: Croatia / Spania / Rusia

Grupa C: Argentina / Germania / Chile

Grupa D: Belgia / Australia / Columbia

Grupa E: Marea Britanie / Kazahstan / Olanda

Grupa F: SUA / Italia / Canada

Franta va fi capul de serie numarul 1, urmata de Croatia, Argentina, Belgia, Marea Britanie si SUA.

Cupa Davis 2019 va fi a 108-a editie a competitiei. Castigatoarele grupelor vor avansa in faza sferturilor de finala, la fel ca primele doua ocupante ale locului secund.