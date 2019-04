Eliminata in semifinale, Romania ramane in prima Grupa Mondiala a Fed Cup! Cand e programat urmatorul meci si care sunt posibilii adversari

Romania a fost la doar un pas de finala Fed Cup, o performanta istorica pentru tenisul romanesc.

Niculescu si Halep au pierdut in meciul de dublu contra lui Mladenovic si Garcia, iar echipa de Fed Cup a Romaniei se opreste in semifinale. Pentru Romania urmeaza o perioada de pauza in Fed Cup, urmatoarele meciuri ale fetelor noastre fiind programate abia in februarie, anul viitor.

Halep&Co raman in prima Grupa Mondiala a Fed Cup si vor incepe competitia anul viitor direct in sferturi. Posibilii adversari ai Romaniei vor fi Cehia, Germania, Spania si Statele Unite ale Americii. Romania se va afla in urma favoritelor, alaturi de Franta, Belarus si Australia.

Franta a castigat meciul cu Romania, scor 3-2. Simona Halep a fost cea care a adus punctele Romaniei, in proba de simplu. Halep a pierdut insa proba de dublu, alaturi de Monica Niculescu, meci care a si decis soarta semifinalei.