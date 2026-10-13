Astăzi, de la ora 19:00, CS Dinamo București o întâlnește pe Szolnoki Olajbányász din Ungaria în etapa a doua din grupele FIBA Europe Cup.

În prima etapă din grupele competiției continentale, echipa din Ștefan cel Mare a cedat greu în deplasare la Girona, 75-87, într-un meci care a avut nu mai puțin de 24 de schimbări ale echipei aflate la conducere!

Jonathan Stark, Anthony Roberts și Derrick Marks au marcat atunci câte 18 puncte fiecare.

”Una dintre cele mai titrate echipe ale baschetului maghiar vine la București.

⬜️🟥 dau piept cu NHZS Szolnoki Olajbanyasz, marți, începând cu ora 19:00 în Sala Dinamo”, a punctat pagina oficială CS Dinamo Baschet.