Cum Simona Halep (33 de ani) s-a retras, în luna februarie, iar Sorana Cîrstea (34 de ani, 119 WTA) și Irina Begu (34 de ani, 76 WTA) sunt pe final de carieră, tenisul feminin românesc e în căutarea unui alt star.

Deocamdată, Jaqueline Cristian (26 de ani, 57 WTA) are rezultate decente, însă la ani-lumină de cele reușite de Halep. De aceea, așteptările sunt mari de la Anca Todoni (20 de ani, 83 WTA). Pentru că e cea mai tânără prezență românească din Top 100 și pe un trend ascendent, în ultimii doi ani.

Anca tocmai a reușit un salt de 17 locuri, în noul clasament mondial, după victoria reușită în Challenger-ul din Antalya (Turcia), ajungând la un bilanț dătător de speranță: 12 victorii – 6 înfrângeri în 2025. În contextul perioadei bune pe care o traversează, Todoni a vorbit pentru Antena Sport. Atât despre începuturile ei în tenis, cât și așteptările pe care le are, în continuarea drumului în circuitul WTA.

„Intrarea în Top 100 mondial a fost un vis de-al meu, de când m-am apucat de tenis. A fost un scop în sine. Mă simt foarte bucuroasă să-l ating. A fost un obiectiv de atâţia ani şi mi-am luat asta de pe inimă. Cred că sunt privilegiată să am trei titluri deja. Nu e uşor, am muncit pentru asta. E un efort. Aveam 6 spre 7 ani, am fost un copil destul de bolnăvicios şi doctorii le-au recomandat părinţilor să fac un sport în aer liber. Tatăl meu a jucat puţin tenis în copilărie şi a zis să jucăm. A fost dragoste la prima vedere şi singurul sport pe care l-am făcut“, a povestit Anca Todoni.

Halep și Rybakina, surse de inspirație pentru Anca

Aceasta a continuat, spunând că a crescut, urmărind meciurile vedetelor tenisului românesc. Și că marele ei regret e că n-a apucat să și joace cu ele, în cadrul unor turnee.

„De mică mă uitam la tenis, îmi plăcea să mă uit. Le vedeam mereu pe Simona, Sorana şi Irina, erau muzele mele şi chiar mă bucur că sunt şi eu unde erau ele, când eram mică. Mi-aş fi dorit să schimb câteva mingi cu Simona şi să jucăm, dar poate o prind în altă parte. Ca orice româncă, mă simt bine pe zgură, că am copilărit pe zgură. A început să-mi placă mult şi hard-ul. Când eram mică, era Simona idolul meu. După ce am mai studiat puţin tenisul, îmi place foarte mult Rybakina“, a completat Todoni.