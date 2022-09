Ana Bogdan, învinsă 6-1, 6-1 de Rybakina, campioana Wimbledon. Semifinala de la Portoroz o urcă pe locul 53 în ierarhia mondială

Ana Bogdan (29 de ani, 65 WTA) a câștigat doar două game-uri în semifinala disputată contra campioanei turneului de la Wimbledon, Elena Rybakina (23 de ani, 25 WTA), în competiția de categorei WTA 250 de la Portoroz, Slovenia.

5 break-uri a reușit Rybakina pe serva sportivei din țara noastră, în timp ce Bogdan nu a reușit să fructifice niciuna dintre cele 11 șanse de break avute de-a lungul partidei, dintre care patru, tocmai în game-ul de deschidere al penultimului act competițional.

În ciuda eșecului dureros, cauzat în parte de diferența pozitivă avută de Rybakina în calitatea serviciului și al forehand-ului, stilurile de joc ale celor două jucătoare fiind similare, Ana Bogdan încheie o săptămână grozavă în Slovenia.

Bogdan a plecat de la Portoroz cu un cec în valoare de €8,870, dar și bifând un salt de 12 locuri în ierarhia mondială, până pe poziția 53, întrecându-și astfel locul 59 atins în 2018 și asigurându-se de cea mai înaltă clasare a carierei.

Ana's amazing week sadly comes to an end. Rybakina played too well and didn't give Ana much of a chance at all today. But on the bright side, another great week for Ana and she will have a new career high. Elena Rybakina defeated Ana Bogdan 6-1, 6-1. pic.twitter.com/Y52B0uWNHj