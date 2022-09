Ana Bogdan (29 de ani, 65 WTA) traversează cel mai bun sezon al carierei. Finalista competiției WTA 250 de la Varșovia a câștigat turneul WTA 125k de la Iași, succes pe care îl confirmă în această săptămână cu o calificare în semifinalele întrecerii de calibru WTA 250 de la Portoroz.

Sportiva născută la Sinaia a dispus de brazilianca Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 18 WTA), în trei seturi, jucate scor 6-1, 1-6, 7-5, în 2 ore și 39 de minute de joc.

An emotional win ????@ana_bogdan takes out the No.2 seed Haddad Maia, 6-1, 1-6, 7-5!#WTAPortoroz pic.twitter.com/o7rpmnzDI3