Simona Halep: ”Am accidentări pe care nu pot să le mai refac! Genunchiul nu se mai reface”

La plecarea spre Cluj, acolo unde va lua parte la turneul Transylvania Open, Simona Halep a vorbit despre accidentările prin care a trecut în ultima perioadă, dar și despre momentul în care va pune punct carierei sportive.

”E o ruptură de cartilaj, nu e ușor de gestionat, dar în momentul de față nu mă doare. Nu știu dacă îmi e frică să forțez, dar când am dureri e foarte greu. (...) E foarte greu să ajung din nou ce am fost.

A fost o perioadă foarte lungă de pauză. Accidentarea de la genunchi este mult mai grea și e mult mai greu de revenit, dar vom vedea ce va fi. Prioritatea mea în 2025 e să fiu sănătoasă.

Îmi trece prin cap (n.r. momentul retragerii) foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac, genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operație, dar este destul de dificilă și nu cred că o voi face. Sunt multe gânduri.

Mereu am spus că tenisul nu este viața în totalitate. Mai am multe dorințe și obiective în viața asta după tenis. Tot ce am făcut în tenis până acum a fost extraordinar, nici nu am visat să fiu numărul 1 și să câștig două Grand Slam-uri. Am muncit pentru asta, dar realizările mele sunt mai sus decât orice și mă simt o jucătoare împlinită. Eu aș vrea să fac și altceva, nu doar tenis. Prima parte a vieții a fost despre tenis, acum sper să fac și alte lucruri”, a spus Simona Halep la plecarea spre Cluj.

Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca ajunge la a cincea ediție, iar, spre deosebire de anii anteriori, tenisul feminin românesc va fi prezent cu întreaga sa elită, în acest an.

Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse vor fi prezente pe tabloul principal, iar din calificări ar mai putea ajunge în competiția propriu-zisă Miriam Bulgaru, Ilinca Amariei, Georgia Crăciun și Briana Szabo.