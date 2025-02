Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist pe 4 februarie 2025, când a fost înfrântă în primul tur de la Transylvania Open de Lucia Bronzetti, scor 1-6, 1-6, la aproape un an de când i-a fost micșorată suspendarea primită în cazul de dopaj și a putut reveni pe zgură.



”A greșit Simona când a renunțat la toți românii din echipă?” Răspunsul lui Marius Comănescu + cum a descris colaborarea cu Mouratoglou



Marius Comănescu susține că parteneriatul dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou, care, practic, i-a adus finalul de carieră româncei, nu a fost cu siguranță benefic sportivei.



”Acum, te simți cumva și sub lupă, când lucrurile s-au întâmplat sub bagheta ta, sub atenția ta, acolo, și au scăpat de sub control. E clar că nu prea mai poate să vină... Per total, nu cred că a fost o colaborare bună. A fost un început de colaborare care s-a încheiat într-un final de carieră.



(n.r. A greșit Simona când a renunțat la toți românii din echipă?) E greu de spus acum. Ea știe cel mai bine cum o judecă. Greu să judeci din afară. M-aș mulțumi doar s-o laud pe Simona pentru tot ce a făcut în rest”, a spus Comănescu la Poveștile Sport.ro.



Marius Comănescu a mai fost selecționerul echipei de FedCup a României din 2013 și le-a mai antrenat de-a lungul carierei sale pe Elena Bogdan și Irina Bara, în afară de Cîrstea și Begu.



A mai lucrat și cu foști jucători importanți ai României, deveniți antrenori, Adrian Cruciat sau Artemon Apostu Efremov.



