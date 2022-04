Fără Simona Halep și Gabriela Ruse: ce lot a încropit Horia Tecău pentru barajul cu Polonia și pe ce jucătoare-surpriză va miza

Dacă Horia Tecău plănuia, înainte să afle de accidentarea Simonei Halep la Miami, așezarea unui lot alcătuit din Simona Halep, Gabriela Ruse, Irina Begu și Monica Niculescu, pentru barajul decisiv cu Polonia (15-16 aprilie), căpitanul nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup își găsește lotul diminuat valoric semnificativ, în săptămâna confruntării care va hotărî numele țării calificate la turneul final Billie Jean King Cup 2022.

Accidentată la coapsa stângă, Simona Halep a declarat de mai bine de două săptămâni că nu va putea fi prezentă la acest baraj, însă vestea neagră a fost dublată de lipsa Gabrielei Ruse, care a anunțat pe rețelele de socializare că suferă de o inflamație cardiacă și se vede nevoită să își continue perioada de odihnă.

Programat în 15-16 aprilie la Radom, barajul Polonia - România o regăsește pe echipa gazdă nu doar neavând probleme de lot, ci și bucurându-se de forma perfectă afișată de Iga Swiatek - devenită număr 1 WTA - în ultima lună și jumătate, în care a legat 17 victorii la rând și a cucerit trei turnee WTA 1000 - Doha, Indian Wells și Miami.

Horia Tecău își dorește ca jucătoarele sale să speculeze tocmai pe urma presiunii de moment care apasă pe Iga Swiatek, de la care se așteaptă două puncte nenegociabile, în partidele de simplu.

„Foarte interesant cum va gestiona această nouă situație de a fi lider mondial. Poate mai multă presiune, mai multe așteptări, poate mai multe emoții. Sperăm să folosim acest mic detaliu în avantajul nostru,” a punctat Horia Tecău pe subiectul formei Igăi Swiatek, notează ProSport.

„Sigur că eu venind după o accidentare și nejucând de câteva luni, nu este ușor nici pentru mine nici pentru ei, dar faptul că au avut încredere să mă convoace pentru această deplasare m-a bucurat foarte mult și eu mereu am fost pentru a juca indiferent de condiții și a fi prezentă indiferent de orice situație la Fed Cup și mă bucur din nou că sunt prezentă,” a spus Mihaela Buzărnescu, despre convocarea primită la echipa României de Billie Jean King Cup.

The Romanian Billie Jean King Cup team left Romania today for Poland. Sadly Gabriela Ruse had to withdraw from the team with health problems and is being replaced by Mihaela Buzarnescu. Bafta in Poland ladies!

