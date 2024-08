Victoria Azarenka (35 de ani, 20 WTA) a imitat performanța Gabrielei Ruse și s-a calificat în turul al treilea al Openului American.

Bielorusa a învins-o pe Clara Burel (56 WTA), scor 6-1, 6-4, în a doua rundă competițională de la New York.

