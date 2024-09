Semifinalistă US Open în 2022, Caroline Garcia (30 WTA) a părăsit ediția 2024 a turneului major de la New York după turul întâi.

Franțuzoaica a fost învinsă de mexicanca Renata Zarazua (92 WTA), scor 6-1, 6-4, după doar 78 de minute de joc.

Caroline Garcia, semifinalistă la US Open, în 2022, dar eliminată în primul tur, în 2024

Rezultatul a fost surprinzător, prin urmare Caroline Garcia a primit o sumedenie de mesaje de ură din partea pariorilor frustrați în urma faptului că au mizat neinspirat pe victoria jucătoarei din Franța.

Garcia a avut curajul de a aduna patru dintre cele mai puternice mesaje și de a le transmite mai departe comunității sale, sub forma unor imagini aparent simpatice.

„Ar trebui să te împuști,” „Sper ca mama ta să moară curând,” „Un clovn trebuie să rămână la circ,” și „Ești o persoană de rahat,” au fost cele patru mesaje alese de Caroline Garcia însăși, pentru a demonstra iubitorilor sportului o doză din abuzul primit online.

Poziția franțuzoaicei Caroline Garcia față de mesajele de ură primite

„Acestea sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-am primit recent după ce am pierdut câteva meciuri. Doar câteva dintre ele. Sunt sute. Și acum, la 30 de ani, deși încă dor, pentru că, la sfârșitul zilei, sunt doar o fată normală care muncește foarte mult și încearcă tot ce poate, am instrumente și am lucrat să mă protejez de această ură. Dar totuși, asta nu e ok.

Mă îngrijorează foarte mult când mă gândesc la jucătorii mai tineri care vin din urmă, care trebuie să treacă prin asta. Oameni care încă nu s-au dezvoltat complet ca oameni și care chiar ar putea fi afectați de această ură.

Poate că tu crezi că nu ne doare. Dar ne doare. Suntem oameni. Și uneori, când primim aceste mesaje, suntem deja distruși emoțional după o înfrângere grea. Și pot fi dăunătoare. Mulți înaintea mea au ridicat această problemă. Și totuși, nu s-au făcut progrese.

Platformele de social media nu previn asta, deși inteligența artificială este într-o poziție foarte avansată. Turneele și sportul continuă să se asocieze cu companii de pariuri, care atrag în continuare oameni noi către pariuri nesănătoase.

Zilele în care mărcile de țigări sponsorizau sportul sunt de mult apuse. Totuși, suntem aici, promovând companii de pariuri care distrug activ viața unor oameni. Nu mă înțelegeți greșit, nu spun că ar trebui interzise, deoarece oamenii sunt liberi să facă ce vor cu banii lor. Dar poate că nu ar trebui să le promovăm.

De asemenea, dacă cineva ar decide să îmi spună aceste lucruri în public, ar putea avea probleme legale. Atunci de ce online putem face orice? Nu ar trebui să reconsiderăm anonimitatea online?

Știu că cei care scriu aceste mesaje groaznice nu se vor schimba din cauza asta. Dar poate tu, data viitoare când vezi o postare de la un sportiv, cântăreț sau orice altă persoană care a eșuat sau a pierdut, îți vei aminti că și ea sau el este o ființă umană care își dă tot ce are mai bun în viață.

Fii bun. Dăruiește iubire. Bucură-te de viață. Caro,” a fost mesajul publicat de Garcia, pe rețelele sociale.

