„Punctul turneului sau punctul sezonului?!” Ay, ay, ay, Carlitos! Alcaraz, calificat în sferturi la Roland Garros după încă un meci de senzație! Cu cine se duelează 

Noua revelație a tenisului s-a impus în minimum de seturi în fața rusului, având nevoie de două ore și șaisprezece minute pentru a accede în sferturile de finală de la Roland Garros. Carlos Alcaraz a ajuns astfel la 14 victorii consecutive, ultimul meci pierdut fiind la Monaco, pe 16 aprilie.

În sferturile de finală, ibericul va juca împotriva lui Alexander Zverev (25 ani, 3 ATP), cu care s-a mai duelat în startul acestei luni, în finala de la Madrid. Carlos Alcaraz s-a impus atunci în două seturi, 6-3, 6-1, astfel că meciul se anunță a fi unul spectaculos.

Tânărul tenismen a reușit și cel mai spectaculos punct al turneului de până acum. La scorul de 3-3 în game-uri, având avantaj, Alcaraz a trimis o scurtă în terenul rusului, care a reușit să ajungă și să trimită cu boltă, peste iberic. Spaniolul a reușit însă să ajungă la minge și a trimis lobat printre picioare, din apropierea tușei, fix în colțul terenului, ridicând spectatorii din tribună în picioare.

„Punctul turneului sau punctul anului? Probabil amândouă!”, a fost reacția comentatorului.

