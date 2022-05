Franțuzoaica Alize Cornet, huiduită de conaționali, la ultima apariție în turneul de la Roland Garros: „Niște imbecili!”

Alize Cornet (32 de ani, 40 WTA) a anunțat, încă de la începutul sezonului, că 2022 va fi ultimul sezon pe care îl va petrece în circuitul de elită al tenisului feminin. Sfertfinalistă la Melbourne - în cel mai lung parcurs înregistrat vreodată într-un Grand Slam - jucătoarea din Hexagon a avut parte de o despărțire amară, la Roland Garros.

Accidentată la mușchiul adductor, Alize Cornet s-a decis să joace, totuși, partida din turul 3, cu Qinwen Zheng, adversara care a învins-o pe Simona Halep, în runda anterioară. Lucrurile n-au funcționat însă pentru franțuzoaică; condusă cu 6-0, 3-0, Cornet a apreciat că nu mai există niciun sens în continuarea partidei, iar o mână de oameni de pe stadionul Philippe-Chatrier a fluierat-o, la ieșirea de pe teren.

Alize Cornet: „Publicul francez mă surprinde uneori. Mă doare, pentru că a fost o reacție nedreaptă.”

„Încă am o ruptură destul de mare în mușchiul adductor. A fost un pariu riscant, ce am făcut, dar am vrut să joc. Zheng nu m-a lăsat să respir. Având toate aceste dureri, nu a avut sens să mai continui partida.

Însă ce mă face să halucinez e că oamenii au îndrăznit să mă huiduie pe teren, când m-am retras. Publicul francez mă surprinde uneori. Aproape că m-a durut mai tare reacția lor decât rana însăși,” a spus Alize Cornet, cu lacrimi în ochi, la conferința de presă, notează L'Equipe.

„Nu trebuie să generalizăm, probabil a fost o mână de oameni, dar a fost un abuz. Am fost sinceră cu mine. Mă doare pentru că reacția e nedreaptă. Poate că majoritea au înțeles ce s-a întâmplat, dar o mână de imbecili nu,” a adăugat Alize Cornet.