Irina Begu o urmează pe Sorana Cîrstea, în turul 2 la Roland Garros: bucureșteanca a făcut surpriza împotriva italiencei Jasmine Paolini

Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) s-a calificat pentru a opta oară în carieră în turul secund al turneului de la Roland Garros. Sportiva din București a reușit surpriza împotriva italiencei Jasmine Paolini (26 de ani, 55 WTA), pe care a eliminat-o în trei seturi, scor 4-6, 6-1, 7-6 (10-5).

Partida s-a întins pe durata a două ore și cinci minute de joc, derulate în două zile distincte.

Confruntarea a fost întreruptă în seara zilei de luni, la scorul de 4-6, 6-1, 1-0, iar jucătoarea din țara noastră a reușit să își mențină intacte forma și concentrarea, în fața unei adversare bandajate serios în zona coapsei și genunchiului piciorului drept, care însă a avut un joc de picioare în parametri normali.

€86,000 și 70 de puncte WTA sunt răsplățile de care Irina-Camelia Begu se va bucura, în urma calificării în turul doi al ediției 2022 a Grand Slam-ului parizian.

În runda a doua, Irina Begu va primi replica Ekaterinei Alexandrova (31 WTA), care a eliminat-o în minim de seturi pe Greetje Minnen, scor 7-5, 6-3.

