În ziua în care Dinamo a anunțat că a vândut deja 25.000 de bilete pentru derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională, Zeljko Kopic și Dennis Politic au susținut conferința de presă premergătoare jocului.



Antrenorul croat al lui Dinamo a prefațat partida și a spus ce se întâmplă cu Kennedy Boateng, fundașul titular al ”câinilor”, întors accidentat de la echipa națională din Togo.



Zeljko Kopic: ”Boateng are probleme”



Fără să dea prea multe detalii legate de starea sa, Kopic a spus că va lua o decizie în ceea ce-l privește pe Boateng chiar în ziua meciului.



„Este important că echipa mea este într-o formă bună, am lucrat bine în aceste zile, doar Boateng are probleme, vom vedea mâine înainte de joc cum va fi. Toți jucătorii sunt OK și mă aștept să jucăm bine.



Știm deja totul, că au calitate, că au avut un sezon european bun. Acum sunt concentrați asupra meciurilor din play-off. Vom vedea ce echipă vom alinia, dar ei au multă calitate, nu contează cine va fi la ei”, a spus Kopic, la conferința de presă.



În locul său, Kopic ar putea să mizeze ori pe Andrei Mărginean (23 de ani), folosit de câteva ori ”la nevoie” pe postul de fundaș central, ori pe experimentatul Răzvan Patriche (38 de ani).



Boateng a evoluat în 27 de partide pentru cei de la Dinamo în acest sezon, reușind să marcheze de două ori.



Giani Kiriță: ”Dinamo să nu se culce pe o ureche. Asta este cheia!”



„Dinamo nu trebuie să se culce pe o ureche că au jucători accidetanți, că joacă X, că nu joacă Y. Dinamo trebuie să-și facă jocul, Dinamo trebuie să înceapă din minutul 1 până în minutul 30 foarte agresiv.



Asta este cheia! După care, ai dat 1-0 sau 2-0 și trebuie să stai bine așezat în teren”, a spus Giani Kiriță, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.