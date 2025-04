Kopic a sosit la Dinamo în decembrie 2023, iar până acum nu a reușit să învingă Rapid. A fost o victorie a giuleștenilor în stagiunea precedentă (2-1), iar în sezonul actual ambele partide din sezonul regulat s-au încheiat la egalitate, 1-1 și 0-0.

Zeljko Kopic: "Rapid are istorie bogată, dar cel mai mare derby al României e Dinamo - FCSB"



La conferința de presă premergătoare partidei de pe Arena Națională, Kopic a fost întrebat și care consideră că este cel mai important derby din fotbalul românesc.



"Consider că Rapid este o echipă cu o istorie bogată, cu mulți suporteri, cu un patron care investește mulți bani, cu jucători de calitate, cu un antrenor care a realizat lucruri importante în carieră. Totuși, cred că cel mai mare derby din România este cel dintre Dinamo și FCSB.



Din ce am înțeles, vor fi cel puțin 5.000-6.000 de fani dinamoviști la meciul cu Rapid. Cred că vom avea parte din nou de o susținere bună. Despre ce susținere va avea Rapid nu pot vorbi", a spus Kopic.

Probleme de lot pentru Dinamo la derby-ul cu Rapid



Dinamo, care a suferit două eșecuri în primele două etape din play-off, are serioase probleme de lot. Zeljko Kopic a anunțat că nu se poate baza pe Dennis Politic și Adrian Caragea, în timp ce Josue Homawoo, Kennedy Boateng, Astrit Selmani și Andrei Mărginean sunt incerți.



"Caragea este în continuare indisponibil. Dennis Politic este și el indisponibil. Accidentarea lui Politic nu este una gravă, dar îl vom supune mai multor teste pentru a vedea care este motivul. Noi am făcut tot posibilul pentru a-l aduce și a-l menține într-o formă bună. Am încercat să îi gestionăm minutele acordate pe teren, am avut grijă de el la antrenamente, am controlat tot, dar această accidentare apare din nou și trebuie să o tratăm serios. E nevoie să facem tot ce e posibil pentru a-l ajuta.



Nu va fi vorba de o operație în cazul lui Politic. E o accidentare ușoară. În 10 zile va fi la antrenamente. Ne dorim să-l avem cât mai rapid posibil, dar eu consider că e mai important să înțelegem de ce apar aceste accidentări și să prevenim alte posibile viitoare probleme.



Boateng, Homawoo și Selmani sunt mai bine. Vom decide până mâine dacă vor fi pe teren. Pentru toți trei este un risc, dar vom decide ce este mai bine de făcut în această situație. Avem în față un derby, așteptările sunt mari din partea fanilor, dar trebuie să avem grijă și de sănătatea jucătorilor. De asemenea, Mărginean are probleme", a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă premergătoare jocului cu Rapid.