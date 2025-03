Antrenorul și-a îndeplinit primul obiectiv fixat de conducerea clubului, calificarea în play-off, iar acum trebuie să ducă echipa în cupele europene. Dacă nu va prinde un loc pe podium, Rapid poate ajunge în Europa League dacă va câștiga Cupa României. Dacă Rapid își va rata obiectivul, conducerea clubului va analiza situația și jocul echipei, urmând să ia o decizie despre viitorul antrenorului.

"M-ați întrebat de Marius Șumudică… 'Indiferent ce' nu există cu nimeni. Dacă avem 9 meciuri în care nu arătăm nimic, nu putem să spunem că mergem mai departe. Dacă avem un parcurs bun, jucăm bine și avem ghinion, adică să pierdem calificarea în cupele europene cu gol în minutul 94, atunci mai vedem. Dacă ne calificăm, nici nu se pune problema. Normal, mergem mai departe.

Contează foarte mult ce arătăm. Ce fotbal propune Rapid în acest play-ff cu cele mai bune echipe în play-off și în funcție de asta vom lua decizia împreună cu Marius, la finalul sezonului", a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.

Marian Iancu, discurs dur la adresa lui Victor Angelescu

Fostul patron este de părere că acționarul din Giulești nu a procedat corect atunci când a vorbit despre maniera în care va fi decisă soarta lui Marius Șumudică.

"Nu se face așa ceva. Nu pui antrenorul la dispoziția jucătorilor în sensul cum va arăta jocul, așa vom hotărî dacă mergem mai departe cu Șumudică. Nu se spune nici dacă gândești lucrul ăsta, nici dacă îl discuți cu antrenorul. Nu ieși public să spui jucătorilor, bă, voi hotărâți dacă mergeți mai departe cu antrenorul, cu Șumudică. Depinde de voi cum jucați. Nu se face așa ceva.

Antrenorul trebuie să fie rege în vestiar. Orice ar fi și dacă mâine îl dai afară, astăzi, dacă te întreabă cineva… îi dai putere, îi dai autoritate, întărește autoritatea în vestiar.

S-ar putea să fie doar o exprimare nefericită… sau mi-ar plăcea să nu cred că asta a dorit să transmită. Cred că este totuși un om venit de curând, de câțiva ani de zile în fotbalul mare. A preluat din nou sarcina unui președinte de club. Poate că trebuie să-i dăm un mic credit că este o exprimare nefericită.

Urmează ca el să iasă și să spună, nu, domnule, ce- am gândit, aia este, rămâne cum am stabilit, sau… Să spună, nu, asta am vrut să transmit. Exact. E clar că are autoritatea în vestiare, că îl susținem și a făcut o treabă bună. Ceea ce, trebuie să recunoaștem, a făcut Șumudică", a declarat Marian Iancu, potrivit Fanatik.