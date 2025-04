Extrema Parmei a suferit o ruptură musculară și nu a apucat să evolueze sub comanda lui Cristi Chivu. Cel mai probabil, sezonul lui Valentin Mihăilă este încheiat, astfel că fotbalistul profită de zilele libere.

În ziua în care echipa sa a remizat cu Fiorentina, scor 0-0, Valentin Mihăilă a fost surprins pe ”Ion Oblemenco” la meciul Universitatea Craiova - FCSB.

Ce a spus Cristi Chivu după ce Parma a remizat cu Fiorentina



”Mi se pare că am avut un început bun, am creat imediat câteva ocazii, dar fără să dăm continuitate acelor minute bune de la început. Să joci aici nu e niciodată ușor, Fiorentina are jucători care te pot pune în dificultate. Nu e întâmplător că multe echipe mari au pierdut aici. Am încercat și ne-am asumat riscuri până la final, cu schimbări ofensive și expunându-ne puțin prea mult în apărare, dar sunt mulțumit de prestația fundașilor centrali.

Pe hârtie pare mult, în practică vom vedea. Sper ca jucătorii să înțeleagă că nu oricine reușește să obțină un rezultat cu Inter sau la Firenze și că și noi începem să arătăm mai mult curaj. Totuși, nu am ce să le reproșez băieților, au dat totul și s-au sacrificat. Încet-încet vom reuși să scoatem ceva mai mult și din punct de vedere al jocului.

Am reușit să ratăm de la doi metri de poartă... Trebuie să înțelegem momentele meciului, însă echipa reacționează și este în creștere”, a spus Cristi Chivu la finalul meciului.