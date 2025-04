Daniel Bîrligea a trecut peste o perioadă grea și a reușit să înscrie în victoria cu Rapid din etapa a șasea din play-off. Atacantul transferat de Becali de la CFR Cluj a avut o perioadă nefastă după revenirea pe teren. La finalul partidei a spus tot ce avea pe inimă.

Transformarea lui Daniel Bîrligea. Atacantul de la FCSB și-a luat o piatră de pe inimă după meciul cu Rapid



”Îmi doresc foarte mult să înscriu, am fost într-o criză şi mentală şi că nu aveam ocazii, nu reuşeam. Sunt fericit, e important să intre. Nu contează că e din a doua, a treia încercare. Mă bucur că mi-am ajutat echipa. Am auzit că au fost multe meciuri în care nu am câştigat contra Rapidului. Mă bucur că am luat cele 3 puncte.



Nu ştiu cu arbitrajul, e treaba lor. S-a întâmplat şi împotriva noastră şi împotriva tuturor. Oricine greşeşte. Sunt şi greşeli, au fost şi în alte meciuri. Nu ne bazăm pe asta. E foarte uşor când pierzi un meci să spui arbitrajul, terenul prost, atmosfera. Scorul e 2-1 şi FCSB e pe primul loc.



Sper să îmi revin, să ajut echipa cât mai mult. Am vorbit şi cu antrenorul şi cu preparatorii să muncesc mai mult. Am văzut că după accidentări nu îmi revenam 100%, eram la 70% sau 80%, dar nu îmi reveneam de tot.



Mă demoralizam pentru că nu am avut ocazii. În ultimele 5 meciuri nu am găsit ocazii. Nu am nimic de reproşat nimănui, dar se întâmplă”, a declarat Bîrligea, potrivit Primasport.