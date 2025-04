În minutul 71, în careul roș-albaștrilor s-a produs o fază controversată.

Tobias Christensen: ”Am simțit că a intrat în mine!”

Târnovanu a vrut să boxeze un balon aflat în preajma porții, dar i-a lovit pe Burmaz și pe Christensen. În urma analizei VAR, Radu Petrescu a lăsat jocul să continue, spre nemulțumirea giuleștenilor.

Tobias Christensen a comentat cea mai controversată fază a partidei. Mijlocașul norvegian susține că a fost izbit de Ștefan Târnovanu și spune că, din punctul său de vedere, Rapid ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri.

”Nu e plăcut să pierzi, mai ales un derby. Sunt puțin supărat, nu știu.

(n.r. despre controversa de arbitraj) Nu am văzut prea bine, dar am simțit că a sărit în mine. Din punctul meu de vedere a fost penalty, dar nu sunt arbitru. Nu am vorbit cu arbitrul.

Este frustrant, mai ales prima repriză. Ei au fost mai buni în prima repriză, iar noi în a doua. Noi am pierdut în prima repriză, am suferit în prima parte, dar în a doua am jucat mai bine. Am pierdut, nu a fost de ajuns.

Suntem nemulțumiți de rezultate. Am pierdut prea multe meciuri, dar trebuie să ne concentrăm pe următoarele. Asta trebuie să facem”, a spus Tobias Christensen după meci.

