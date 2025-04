Surpriză în echipa lui Sabău pentru ciocnirea cu U Craiova. Cum ripostează Rădoi

Așa cum spunea la conferința de presă de dinaintea partidei, Ioan Ovidiu Sabău are probleme pentru meciul din această seară. Cum Dan Nistor nu e refăcut complet, mijlocașul de creație care a jucat și la U Craiova e doar rezervă în confruntarea din această seară, un dezavantaj pentru antrenorul formației ardelene.

Sabău despre Nistor



„Avem mici probleme medicale. Să vedem daca Boboc își va reveni. Dan Nistor are încă acea problemă pe tendon, săptămâna aceasta puțin s-a antrenat 100%, dar sigur, așa cum am făcut-o și la București, am jucători de care să mă folosesc la acest joc și să facem un meci bun", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, într-o conferință de presă, înainte de U Cluj - U Craiova.



U Cluj - Universitatea Craiova, de la 20:00

10 victorii, trei remize și patru înfrângeri este palmaresul înregistrat de clujeni în ediția curentă pe teren propriu. Craiovenii au câștigat șapte dintre cele 18 deplasări, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate.



Sunt echipele cu cele mai multe goluri înscrise cu capul, U Cluj - 15, Universitatea Craiova - 12. Doar șapte goluri din faze fixe au încasat craiovenii, cele mai puține dintre toate competitoarele. De partea cealaltă, ardelenii au înscris de 20 de ori în urma unor momente statice, fiind depășiți doar de CFR Cluj (21 goluri din faze fixe).



Sunt formațiile cu cele mai puține goluri primite după minutul 75, Universitatea Craiova - 4, U Cluj - 5.



34 de șuturi pe spațiul porții adverse au expediat alb-albaștrii craioveni în primele cinci runde din play-off, locul 1 la acest capitol (U Cluj - 17).