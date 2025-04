Șumudică se așteaptă la cel mai dificil meci din acest sezon. Antrenorul celor de la Rapid o consideră pe CFR Cluj cea mai bună echipă a Superligii din prezent și principala favorită la titlu.

Marius Șumudică: "CFR e echipa care arată cel mai bine"

"Ne așteaptă un joc dificil cu o echipă bună. I-am văzut la dubla cu Universitatea Craiova. CFR are un lot competitiv din toate punctele de vedere. Mă refer și la numărul de jucători cu calitate deosebită, dar ați văzut că în play-off se poate întâmpla orice. Mergem să jucăm și să câștigăm. Venim după două rezultate pozitive, calificarea în semifinalele Cupei României pe un teren impracticabil și jocul din play-off cu Dinamo.



Victoriile aduc victorii. Speram ca aceste două jocuri să ne ducă pe un trend ascendent, să revenim la ceea ce am făcut din iarnă până acum. Echipa chiar arată bine și cred că putem pune problema oricărei alte echipe din play-off. Mergem la CFR și ne dorim din tot sufletul să obținem un rezultat bun, chiar dacă CFR e cea mai bună echipă ca joc practic. Marchează foarte mult, iar asta o spun cifrele. Primesc și goluri, dar dezvoltă foarte bine și au schimbat stilul de joc. Antrenorul nu mai are nevoie de nicio caracterizare, un antrenor foarte bun, cu multe trofee.



Mai sunt încă două etape din turul play-off-ului. Sunt 21 de puncte în joc, se poate întâmpla orice, dar consider că va fi foarte greu ca acest calup de trei echipe - Dinamo, Rapid, U Cluj - să țină pasul cu cele trei din față, Universitatea Craiova, CFR Cluj și FCSB. Cred că din acestea trei se va alege campioana. Ca joc, CFR arată cel mai bine", a spus Șumudică.

Șumudică, înainte de CFR - Rapid: "Am oprit antrenamentul, am vrut să creez un conflict"

La conferința de presă, Șumudică a dezvăluit și cum a încercat să își trezească jucătorii, nemulțumit fiind de atitudinea lor de la antrenament.



"E greu să pregătești orice meci, e greu să duci jucătorul mental. Azi, de exemplu, am oprit antrenamentul la un moment dat. Așa, ca un secret, am încercat să creez un conflict. Simțeam o stare de apatie și de automulțumire. Le-am zis: 'Dacă vreți să ne mai antrenăm, bine. Dacă nu, hai să plecăm acasă, că nu are rost! Am venit degeaba'.



Am încercat să fac un șoc pentru că deja parcă se terminase campionatul. Noi n-am realizat nimic, trebuie să ajungem în cupele europene, iar ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta", a mai spus Șumudică.

După trei etape din play-off, CFR Cluj se află pe locul secund, cu 33 de puncte, două sub liderul FCSB, în timp ce Rapid e pe 5, cu 27 de puncte.