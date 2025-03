După prima etapă, CFR Cluj este lider, cu 30 de puncte, urmată de Universitatea Craiova și FCSB, cu câte 29 de puncte.

Dinamo (26 de puncte), U Cluj (26 de puncte) și Rapid (24 de puncte) sunt următoarele trei echipe, care completează clasamentul din play-off.

Narcis Răducan i-a criticat pe giuleșteni

Marius Șumudică a declarat în mai multe rânduri că Rapid nu se bate pentru titlu în acest sezon, obiectivul său fiind câștigarea Cupei României, iar Narcis Răducan este de părere că este o abordare greșită.

"Formatul acesta face ca oricine să aibă șanse (n.r.- la titlu). Cine spune că nu are șanse înseamnă că nu are o echipă destul de puternică sau are o strategie de loser (n.r.- pierzător). Nu poți să spui, când ești la cinci puncte diferență de cineva, că n-ai nicio șansă, dar tu nici n-ai jucat cu toate (n.r.- echipele din play-off).

Mai sunt 9 meciuri, nu se poate așa ceva! Trebuie să spui că ai șanse și te bați, nu cedezi niciodată. Nu Cupa României și locul 6. Cupa este pentru a mai amâna un an presiunea suporterilor. Și Rapid, și Craiova. Cine spune că vrea Cupa are o problemă!

E foarte bine să le vrei pe amândouă, dar nu poți să nu vrei campionatul, când ești la două victorii diferență de adversar. Bate-le pe toate! Sau măcar să-ți dorești. Pui niște bariere psihologice jucătorilor. N-am auzit-o pe Real Madrid, dacă e pe 3, că nu vrea să ia campionatul. Sau Barcelona.

Bineînțeles că nu e ușor. Rapidul, cu 20 de milioane investite, sau Craiova, care se chinuie de 30 de ani să ia campionatul, nu pot să spună că nu au anvergura să câștige titlul", a declarat Narcis Răducan, la Digi Sport.