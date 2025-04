Oficialul clubului din "Ștefan cel Mare" a precizat că mai mulți fotbaliști sunt sub contract și vor face parte din planurile echipei și în campionatul următor.



Printre aceștia se numără și fundașul dreapta Maxime Sivis, care mai are doi ani de contract cu Dinamo, fiind legat de club până în 2027. De asemenea, Andrei Nicolescu a confirmat că Raul Opruț va rămâne, clauza sa urmând să fie activată, în timp ce Hakim Abdallah și Cristian Costin mai au încă un an de contract. În cazul lui Antonio Luna, prelungirea depinde de atingerea unui anumit număr de meciuri.

Dinamo își pregătește echipa pentru sezonul viitor



"Cu siguranță în acest moment Josh și Selmani își termină contractele cu Dinamo la 30 iunie. Discuțiile noastre sunt pe play-off. Nu am mai discutat cu agenții lor.



Am conturat o idee pentru sezonul următor. Pentru Opruț am declarat că activăm clauza. Cu Abdallah mai avem un an de contract. Pentru Luna avem o clauză de activare dacă atinge anumite meciuri. Costin mai are un an de contract.



Sivis mai are doi ani de contract. Conturăm echipa pentru anul viitor", a spus Andrei Nicolescu, potrivit Digisport.



Pe de altă parte, doi jucători vor pleca sigur în vară: Josh și Selmani își încheie contractele la finalul lunii iunie, iar până acum cele două părți nu s-au așezat la masă pentru prelungirea înțelegerilor.



După două etape scurse din play-off, Dinamo se află pe locul cinci, cu 26 de puncte, două mai multe decât Rapid, ocupanta locului șase.