După un debut cu înfrângere pe banca tehnică a covăsnenilor, Dorinel Munteanu a vorbit despre lucrurile care trebuie schimbate la echipă pentru a se îmbunătăți lucrurile.

"După startul ratat de pe teren propriu suntem obligați să tratăm orice joc la maximum, fără nicio scuză. Indiferent de ce se spune despre această echipă, calitate există, însă e nevoie de muncă și ca jucătorii să înțeleagă că trebuie să investească foarte mult efort în aceste 7 meciuri pentru a nu avea emoții.

Pe zi ce trece înțeleg și ei (n.r. – fotbaliștii) ceea ce-mi doresc: Determinare, organizare bună și agresivitate. Toate astea se vor realiza dacă echipa are un singur obiectiv, acela de a da totul pe teren timp de 90 de minute.

Jucătorii sunt aceiași, atitudinea trebuie schimbată, pentru că această atitudine nu ne duce spre obiectivul propus. Trebuie să salvăm ceea ce mai este de salvat", a declarat tehnicianul.

Dorinel Munteanu și-a prezentat scuzele la flash-interviu după dezastrul cu Hermannstadt



”Am început jocul foarte bine, din punctul meu de vedere. Am avut ocazia prin Coman, foarte mare. Am început să ne impunem jocul. Dar prima repriză a fost una a cadourilor. Hermannstadt nu ne-a pus mari probleme decât poziționant. Au marcat două goluri prin greșelile noastre.



Mă gândesc la echipă. Eu am încredere în băieți. A doua repriză am încercat să punem presiune. Am mai avut șanse să marcăm, dar nu am făcut-o. Încă nu funcționează ceea ce le-am transmis băieților din punctul de vedere al jocului. Toți și-au dorit, dar nu au reușit.



Sper că următorul joc să fie reușit și rezultatul să fie pozitiv pentru noi.



A fost un moment greu când am preluat echipa. Dar asta nu mă sperie. Mă ambiționează. Mă face să fiu mai bun. Așa că, numai împreună cu jucătorii pe care-i am la dispoziție putem redresa echipa.



Trebuie să trecem bine peste acest campionat. Îmi cer iertare, îmi cer scuze pentru toți suporterii care au venit în număr mare la stadion. Sper că și jucătorii să înțeleagă că trebuie să ieșim din această pasă.



Până în ultima etapă ne vom bate pentru obiectivele stabilite de conducere. Cât mai repede trebuie să acumulăm puncte. Ce-o fi la anul, vedem”, a spus Dorinel Munteanu după meci.