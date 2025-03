La finalul partidei, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat încântat de rezultat și le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul acordat din tribune.



În ceea ce privește lotul, Sabău a confirmat absențele lui Cristea și Bic pentru următoarea partidă, cea cu FCSB.



"E important că am reușit să ne facem fanii foarte-foarte fericiți. O victorie muncită. Vreau să le mulțumesc fanilor că au venit în număr atât de mare și au susținut echipa. Au fost alături de noi și chiar am avut nevoie în unele momente când am fost puși în dificultate. Astăzi am câștigat cu inima, bine, cu un pic de șansă, dar am avut și noi ocazii importante. Merită felicitați jucătorii mei.



Nu arată rău clasamentul. Cred că ar fi un obiectiv realist pentru noi să ne luptăm pentru locul trei, dacă ținem cont ce experiența celorlalte adversare. Sunt echipe de opt ani în play-off și abia după opt ani câștigă titlul. Sunt importante aceste meciuri, pentru că așa crești, în play-off.



Cristea nu e recuperat și nici nu va fi, la fel și Bic, încerc să mă descurc cu ce am la dispoziție, însă vreau să ne bucurăm de aceată victorie", a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.

Universitatea Cluj se va deplasa etapa viitoare la București, pentru duelul cu FCSB, programat în etapa a treia a play-off-ului Superligii pe Arena Națională, sâmbătă, ora 21:15.



"U", neînvinsă de CFR Cluj în acest sezon



A fost cea de a 37-a confruntare directă în principala competiţie internă, potrivit LPF, "U" având 8 victorii, CFR 18 victorii, iar 11 meciuri s-au încheiat cu rezultate de egalitate.



Universitatea Cluj venea după trei meciuri în care obţinuse un singur punct.



CFR era neînvinsă de 12 etape, în care obţinuse şapte victorii şi cinci egaluri.



În sezonul regulat, "U" a câştigat ambele meciuri directe, cu acelaşi scor, 3-2.