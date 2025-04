Singurul gol al meciului de pe Arena Națională a fost marcat de atacantul Elvir Koljic. Vârful a înscris după o pasă ideală venită de la fundașul dreapta Răzvan Onea.



Ce a declarat Răzvan Onea după Rapid - Dinamo 1-0



La finalul partidei, Răzvan Onea a vorbit despre prestația giuleștenilor. Devenit unul dintre căpitanii echipei, Onea spune că nimeni de la Rapid nu trebuie să se bucure prea mult după acest succes. El le cere colegilor să se gândească deja la următorul meci din campionat.



"E o victorie importantă, obținută într-un derby. Aveam mare nevoie după aceste două jocuri în care am încasat gol pe final. Faza golului s-a repetat. La Buzău mi-a pasat Borza, am centrat și a ieșit gol. Mă bucur că am reușit să-i pasez lui Koljic și să marcăm. Fiecare jucător care intră la Rapid dă 100%.



Ne bucurăm pentru această victorie, dar de mâine ne gândim la meciul cu CFR Cluj. Nu ne îmbătăm cu apă rece, cu o victorie nu se face primăvară. Rapidul crește, crește frumos. Cu siguranță vor veni victoriile și ne vom îndeplini obiectivul. Luăm fiecare meci pas cu pas, acum ne focusăm pe campionat.



Cupa e departe, când va veni meciul de la Sibiu vom încerca să ajungem în finală. Din teren nu am văzut mesajele galeriei. Le mulțumesc celor care au venit astăzi, au fost senzaționali. Toți suporterii au făcut o atmosferă frumoasă astăzi", a declarat Răzvan Onea, la finalul partidei.

Prima victorie din play-off pentru Rapid



Derby-ul dintre Rapid și Dinamo nu a oferit foarte multe faze spectaculoase. Gazdele au deschis scorul în minutul 31, când Răzvan Onea a centrat perfect și Elvir Koljic a înscris din apropiere. Astfel, giuleștenii au intrat în avantaj la cabine.



Dinamo a jucat mai bine după pauză, dar nu a avut forța să revină pe tabelă. Rapid nu a mai pus probleme după golul marcat de Koljic. Elevii lui Marius Șumudică și-au conservat avantajul și au obținut prima victorie din play-off.



În urma acestui succes, Rapid urcă pe locul 5 în clasament. Dinamo cade pe ultima poziție din play-off, cu trei înfrângeri la rând. În etapa următoare, Rapid va juca în deplasare cu CFR Cluj. Și Dinamo va merge la Cluj-Napoca, unde va da piept cu Universitatea lui Ioan Ovidiu Sabău.



Clasament play-off



A treia etapă din play-off se va încheia mâine, când este programat duelul CFR Cluj - Universitatea Craiova. Iată cum arată acum clasamentul:



FCSB - 35 puncte (golaveraj: +2) Univesitatea Craiova - 32 puncte (+4) CFR Cluj - 30 puncte ( +1) Universitatea Cluj - 29 puncte (-3) Rapid - 27 puncte (0) Dinamo - 26 puncte (-4) (singura echipă care a beneficiat de rotunjirea punctelor)



Program Rapid în play-off



Etapa 1: FCSB vs Rapid 3-3

Etapa 2: Rapid vs Universitatea Craiova 1-2

Etapa 3: Rapid vs Dinamo 1-0

Etapa 4: CFR Cluj vs Rapid

Etapa 5: Rapid vs Universitatea Cluj

Etapa 6: Rapid vs FCSB

Etapa 7: Universitatea Craiova vs Rapid

Etapa 8: Dinamo vs Rapid

Etapa 9: Rapid vs CFR Cluj

Etapa 10: Universitatea Cluj vs Rapid



Program Dinamo în play-off