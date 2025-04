Politic este dorit de rivala FCSB, iar Gigi Becali ar vrea să profite de interesul lui Dinamo pentru Alexandru Musi (20 de ani) pentru a pune mâna pe căpitanul rivalei.



Patronul FCSB-ului l-a lăudat în repetate rânduri pe Politic și spune că este dispus să ofere un milion de euro în schimbul său.

Raul Opruț: ”Nu cred că Politic va merge la FCSB”



Întrebat despre acest subiect, Raul Opruț a ”dat din casă”. Spune că Politic nu va merge la FCSB și îl sfătuiește pe acesta să-și pregătească pașii în carieră pentru un nou transfer în străinătate.



„Nu cred că Dennis Politic va merge la FCSB, din ce am vorbit cu el. Acum, în fotbal se poate schimba orice. Am dori să-l pierdem pe Dennis Politic în eventualitatea pasului la o echipă mare din afară. Ar fi benefic și pentru el și pentru club. Sau să mai stea la Dinamo, să facă un an bun și să-și pregătească bine pașii pentru fotbalul de afară.



Cred că are multe argumente să rămână. În primul rând, este căpitanul lui Dinamo, iar Dinamo a avut căpitani cu nume în trecut, care au scris istorie pentru club. Are chiar în staff un exemplu, pe Florentin Petre. Cred că este o mare bucurie și în același timp o mare responsabilitate”, a spus Raul Opruț.



Înainte de a ajunge la Dinamo, Politic a mai evoluat în Anglia și Italia. A ajuns la Dinamo din postura de jucător liber de contract, de la Cremonese, în urmă cu două sezoane.



Dennis Politic este printre cei mai eficienți jucători ai lui Dinamo în acest sezon. După ce a contribuit decisiv la salvarea de la retrogradare anul trecut, căpitanul lui Dinamo a bifat acum șase goluri în 24 de partide, cifră la care se adaugă și două assist-uri.



De menționat este că atacantul a fost lovit de câteva accidentări care l-au ținut săptămâni bune departe de gazon.