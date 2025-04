Toamna trecută, Marius Șumudică a făcut schimbări la Rapid, după un start modest de sezon în Superliga României. Giuleștenii au decis, printre altele, și cedarea lui Omar El Sawy, tânărul născut la Târgu Mureș cumpărat stagiunea precedentă de la Csikszereda, pentru 400.000 de euro.

El a fost trimis sub formă de împrumut la Sepsi OSK, dar în această iarnă cluburile s-au înțeles pentru o altă cedare pe perioadă determinată de timp a lui El Sawy, și pentru sezonul 2025-2026!

Rapid a prelungit împrumutul lui Omar El Sawy pentru încă un sezon

Cu toate acestea, după cum Sport.ro a anunțat în urmă cu câteva săptămâni, datorită evoluțiilor bune avute de El Sawy la Sepsi OSK, el are șanse importante să revină la Rapid la finalul acestui sezon de Superliga României.

Însă, în urma acorudului dintre cluburi din iarnă, Rapid, dacă vrea să îl readucă înainte de vara anului 2026, trebuie să plătească o clauză de 75.000 de euro, după cum a transmis Attila Hadnagy, directorul sportiv al celor de la Sepsi, pentru Sport.ro.

Omar El Sawy se poate întoarce înainte de termen la Rapid, dar pentru 75.000 de euro

Echipele au ajuns la un acord în iarnă, ca în cazul în care Rapid va întrerupe împrumutul înainte de termen, atunci trebuie să plătească suma amintită.

”Nu se poate întoarce la Rapid, decât dacă ei plătesc clauza din contract. Nu am primit vreo hârtie până acum, nu am discutat cu nimeni de acolo despre revenirea lui Omar la finalul acestui sezon. Omar, din vară, este încă un an la noi... la momentul actual.

Clauza e de 75.000 de euro, dacă Rapid vrea să îl ia înapoi. Asta nu ar fi o problemă, suma nu ar fi o problemă, dar depinde ce vor să facă cu Omar. Omar e un jucător important pentru noi, aici va juca, nu știu care ar fi situația lui la Rapid. Dar, asta nu e treaba mea.

(N.r. – El a fost împrumutat pentru acest sezon de la Rapid în primă fază) Așa a fost, dar apoi am mai prelungit cu un sezon. Am vorbit și ne-am înțeles, asta s-a întâmplat în iarnă”, a spus Attila Hadnagy, directorul sportiv al celor de la Sepsi, pentru Sport.ro.

Mijlocașul, evoluții apreciabile în tricoul celor de la Sepsi OSK

Reamintind, El Sawy a fost cumpărat de Rapid în 2023, de la Csikszereda, pentru 400.000 de euro. A prins puține minute la formația giuleșteană, iar în toamna anului trecut a fost împrumutat la Sepsi, unde a izbutit până acum cinci goluri și două pase decisive în SuperLiga României, în 22 de partide.

Una dintre reușite a venit chiar împotriva echipei de care aparține, în victoria covăsnenilor contra celor de la Rapid (scor 2-0).

Cotat la 400.000 de euro, Omar El Sawy, care are și cetățenie egipteană, a marcat cinci goluri și a oferit două pase decisive pentru Sepsi în acest sezon.

