Oltenii, făcuți cu ou și cu oțet: „Lipsă de fair-play! Numai gura e de ei“

„E adevărat că am câștigat și cu noroc, printr-un autogol. Dar noi am controlat meciul cu Craiova din primul minut. Ei ne-au dat gol, cred, la primul lor șut pe poartă. Noi, în schimb, am avut foarte multe ocazii, cornere. Repet, am dominat meciul. Ce s-a întâmplat spre finalul meciului, cu cearta de pe teren a fost din cauza lipsei lor de fair-play. Nu așa se câștigă un meci! Noi am dat mingea afară, ca să primească îngrijiri un jucător de la noi, iar ei au refuzat să ne dea mingea înapoi. Numai chestii care n-au legătură cu fotbalul. Numai gura e de ei, numai pe scandal. Așa ne-am obișnuit cu ei. Se victimizează întruna, că sunt furați. Ce să discutăm, când acum avem și VAR?! Fotbalul se joacă pe teren și se câștigă tot acolo“, a tunat stoperul Universității Cluj.