Ștefănescu, transferat în vara anului trecut de la Sepsi pentru 1,3 milioane de euro, a jucat până acum în 42 de meciuri la FCSB și a înscris 6 goluri. Totuși, fotbalistul de bandă a fost printre cei criticați constant de Gigi Becali, iar în ultimele șapte meciuri din campionat nu a prins niciun minut.

Laszlo Dioszegi: "Oferim cel mult 300.000 de euro pentru Ștefănescu"



Având în vedere situația fostului său jucător, Laszlo Dioszegi spune că ar fi dispus să ofere 300.000 de euro celor de la FCSB pentru a-l repatria pe Ștefănescu.



"Ștefănescu? Depinde prin ce condiții. Nu ne-am gândit la o sumă. Maxim ce a dat până acum pentru un jucător a fost 270.000 de euro. Nici acum nu ne permitem mai mult. În primul rând, să terminăm campionatul.

Dacă ar fi discuția, sută la sută maximum 300.000. Din cauza lui Ștefănescu am avut mult de suferit, dar în fotbal trebuie să pui la o parte supărările, iar pentru binele clubului trebuie să sacrifici absolut tot", a spus Dioszegi, la Fanatik.

Gigi Becali: "Mai am încredere în Ștefănescu, iar el nu vrea să meargă la Sepsi"



La câteva minute distanță, Gigi Becali a intervenit și a dat răspunsul. Finanțatorul de la FCSB spune că nu este dispus să renunțe la Ștefănescu, cel puțin pentru moment.



"Încă mai am încredere în Ștefănescu. Eu mai am încredere în el, dar Ștefănescu nu se duce la ei. Când mănânci smântână, mai vrei să te duci la fasole? Vrei smântână! Pe cuvânt că mai am încredere în Ștefănescu! Nu poate cineva să ia valoarea unui jucător. El trebuie să câștige bărbăție. Și poate o câștigă!", a transmis Gigi Becali.

