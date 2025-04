După victoria cu Universitatea Cluj, scor 1-0, Gigi Becali anunța că este deschis unei discuții cu Dinamo în privința transferului lui Alexandru Musi în "Groapă", dar finanțatorul FCSB pare că s-a răzgândit rapid.



Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a dezvăluit că roș-albii sunt dispuși să pună pe masă 300.000 de euro pentru Musi, însă deocamdată Gigi Becali se lasă greu.



"Nu (nu i-a răspuns Gigi Becali și nici nu l-a sunat înapoi - n.r.). Probabil vom lua legătura. Și încă o dată spun, pentru clubul Dinamo, Musi este o țintă!", a spus Nicolescu, potrivit Fanatik.

Replica lui Gigi Becali pentru Andrei Nicolescu

Patronul de la FCSB a fost întrebat dacă a fost contactat de Andrei Nicolescu, dezvăluind că nu a fost sunat, dar nu exclus varianta ca administratorul special de la Dinamo să îl fi contactat pe un alt număr de telefon, pe care îl folosește mai rar. Totuși, Gigi Becali a explicat că suma de transfer vehiculată, de 300.000 de euro, ar fi una nerealistă.



"Nu ştiu, probabil m-a sunat pe alt număr. Mai am încă un număr, mă uit la o lună, am schimbat numărul că mă disperau, şi am luat alt telefon. O fi sunat acolo, la o lună mă uit. Nu am, tată, eu două telefoane, nu-mi trebuie. Nu mă feresc de nimic.



O să dea el 300.000 de euro pe jucător de 20 de ani... că noi suntem proşti şi el e deştept", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.