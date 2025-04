Unicul gol al meciului a fost înscris încă din minutul 2 de atacantul albanez Xhuliano Skuka, cel care a profitat de o mare eroare a lui Alessandro Ciranni.

Vasile Miriuță, după Gloria Buzău - Poli Iași 0-1: " Mai avem nevoie de puncte"



Vasile Miriuță și-a felicitat jucătorii pentru atitudine, însă atrage atenția că lupta pentru evitarea retrogradării nu e încheiată. Antrenorul lui Poli Iași refuză să vorbească momentan despre prelungirea contractului scadent în vară.



"Suntem echipe echilibrate, iar o greșeală face diferența. Am speculat-o bine chiar în debutul partidei. Am mai avut două-trei ocazii să facem 2-0. Într-adevăr, au mai avut și ei 10-15 minute în care au venit peste noi.



Nu le-am spus să ne retragem, dar în mintea jucătorului te retragi puțin la 1-0. Când ne-am retras, am avut probleme pe partea stângă a lor de atac. Eu zic că în a doua repriză nu știu dacă au mai avut vreo ocazie. În schimb, noi am avut 3-4 ocazii mari. Trebuia să facem 2-0 și să închidem jocul. Am tremurat pe final la acel corner, mă gândeam că se face 1-1 și plecăm plângând la Iași.



Sunt bucuros cu aceste 3 puncte. Ne-am distanțat de ei la 7 puncte. Acum, mai trebuie să facem puncte. Ne mai trebuie câteva. O victorie te duce mai sus cu 2-3 locuri, iar o înfrângere te coboară.



A fost diferență între meciul de la Galați și partida de azi. A fost altă determinare, alt spirit, am arătat diferit. Le-am spus că trebuie să arătăm spirit, caracter și mândrie. Suntem fotbaliști la Poli Iași și trebuie să salvăm această echipă! Iașiul merită o echipă în prima ligă.



Alt secret nu este. Caracter, muncă și valoare. Mândria asta că ești fotbalist la Divizia A.



Chiar nu mă gândesc acum la prelungirea contractului. Important e să se salveze echipa. Am semnat până în vară. Nu mă gândesc acum la prelungire. Voi discuta cu Cornel, cu președintele. Mai avem 5 jocuri, 15 puncte în joc, deci e departe. Nu mă gândesc la asta, ci la meciul cu Botoșani. Vine prietenul meu Leo și am un meci extraordinar de greu.



Dacă le dau liber jucătorilor acum? Să uite! O să aibă o zi, mâine fac antrenament. Le dau duminică liber, iar de luni dimineață dăm drumul la treabă. Liber avem după ce ne ducem la doi metri sub pământ, acum nu există. La fotbal nu există liber!", a spus Vasile Miriuță, după victoria de la Buzău.