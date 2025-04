Marius Șumudică, reconfirmat în funcția de antrenor la Rapid după ce inițial anunțase că demisionează în urma eliminării din Cupa României, a avut o apariție inedită la conferința de presă de dinaintea meciului cu FCSB. A râs foarte mult, a încercat să pară foarte relaxat, s-a autointitulat "numărul 1" și s-a declarat foarte optimist în privința partidei de duminică.

Mihai Stoica, după conferința lui Marius Șumudică: "Să comentez ce spune ăsta?"



Prezent în studio la Prima Sport, Mihai Stoica a fost întrebat ce părere are despre conferința lui Șumudică. Oficialul de la FCSB a replicat sec: "Să comentez ce spune ăsta? Ar fi ultima! Mie nu îmi place stand-up-ul. Nu pot să mă sucesc la 60 de ani, n-am ce să fac. Mă mai uit din când în când pe la Chris Rock, pe la Seinfeld, dar nici ăia nu mă dau peste cap. Nu sunt fan stand-up".

Întrebat cum se simte acum, după zilele tensionate de la Rapid, Șumudică a râs în mai multe rânduri și a spus că este foarte fericit. Tehnicianul a susținut că a fost felicitat recent de doi rivali din play-off, Dan Petrescu și Mirel Rădoi.



"Un derby, un meci cu echipa de pe primul loc. Trebuie să demonstrăm că ce s-a întâmplat a fost un accident și că valoarea Rapidului e alta. Mâine trebuie să câștigăm jocul. Am pregătit jocul la victorie, sper să câștigăm. Mai sunt 15 puncte în joc și sperăm să recuperăm cât mai multe ca să ajungem pe locul 4. Mâine e prima ocazie, vom face tot ce ține de noi pentru a câștiga.



Cum mă simt? Mă simt foarte bine. Am încredere în băieții pe care îi conduc, am încredere în echipă și cred cu tărie că mâine vom reuși să câștigăm. La ce discuții au fost în cadrul grupului, consider că mâine vor da tot ce au mai bun pentru a câștiga acest joc"

Dumneavoastră vă uitați la fața mea? Vi se pare că mai sunt ca în trecut? Sunt zâmbitor pentru că sunt cel mai bun. Colegii mei îmi spun că sunt unul dintre cei mai buni.



Dacă te duci la concurs de Miss și îți spune unul că ești frumoasă, ce faci? Eu mă consider unul dintre cei mai buni și mă simt extraordinar de bine. Atât de fericit sunt... pe cuvântul meu de onoare!



Spune-le colegilor tăi că sunt cel mai fericit, că Șumudică e un antrenor extraordinar de bun și iar vorbește la persoana a treia despre el. Eu sunt numărul 1, Șumudică! D-asta mă simt bine. Am început să râd și eu ca Gigi Becali, poate îmi merge bine", a spus Șumudică.