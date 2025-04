Prin intermediul unui comunicat, Dan Şucu a acuzat arbitrajul de la partida cu FCSB și a cerut un punct de vedere din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor. Acuzațiile lui Șucu au venit după ce Radu Petrescu nu a dictat un penalty la o intervenție a lui Târnovanu asupra lui Christensen.

Mihai Stoica a dat replica după comunicatul lui Dan Șucu

Mihai Stoica a comentat comunicatul emis de Dan Șucu referitor la evenimentele din derby-ul Rapid – FCSB.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că Rapid ar trebui să ajungă la Comisia de Disciplină pentru acuzațiile lansate de Dan Șucu. De altfel, oficialul de la FCSB a ironizat discursul acționarului majoritar de la Rapid și s-a amuzat când Șucu i-a acuzat pe roș-albaștri că au tras de timp, în timp ce, după eșecul din Cupa României, Marius Șumudică le reproșa elevilor săi că nu au făcut același lucru.

”Ăsta e un comunicat de Comisie de Disciplină. Pentru prima dată în istorie, cineva acuză arbitrii de hoție pe o platformă a clubului.

Mi se pare ceva la nivelul umorului involuntar de la Căminul Cultural. Să vorbești de fair-play când sunt acele înjurături macabre... Am 60 de ani, am fost un tânăr vlăstar de nădejde al Partidului Comunist, dar nu am pârât niciodată vreun coleg la facultate. Fiecare cu practicile lui. Văd că Șucu, dar probabil că nu scrie el, e certat cu limba română, nu există 'mai constanți'.

Nu am văzut niciun comunicat în care să se vorbească despre arbitraj în care să se facă analiza jocului nostru. Am jucat și prost, n-am avut nici spirit sportiv. Îmi imaginez că era vorba despre trasul de timp. Nu mai devreme de miercuri, antrenorul lor reproșa jucătorilor că nu au tras de timp să ducă meciul în prelungiri. Câteodată apelăm și la altfel de lucruri.

Am fost ironizat de familia Șucu pe 23 aprilie 2023, cu Feșnic la centru. Despre mahalagisme și invective nu știu, nu am spus absolut nimic. Arbitrii internaționali nu țin cont de bazaconiile pe care le spune unul sau altul.

Atacul este concertat. Să discuți de valize de bani pentru rezultate favorabile... Valiză cu bani a fost trimisă ca un club să-și apere corect șansele. În Germania se accepta. În Spania se accepta. Ce legătură are epistola asta cu valiza din 2008 sau cu faptul că am tras noi de timp sau nu?”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.