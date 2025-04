Mihai Stoica îl face praf pe Cristi Balaj! "Spune prostii"

"Spune atât de multe prostii încât îmi este greu să sintetizez. Au dominat meciul de o manieră incredibilă, asta e părerea lui ... nu văd cum, mă rog, când domini trebuie să ai ocazii. Lyon nu a dominat FCSB, pentru că noi am dominat Lyon şi am avut ocazii şi Perri a fost în topul montajelor făcute de UEFA.

"Am trăit, mai ales după prima repriză, acelaşi sentiment ca în partida cu U Cluj. Adversarul nu a trecut jumătatea terenului decât de două ori. A venit acel gol exact ca în partida cu U Cluj. Lyon-ul nu a dominat FCSB-ul cum am făcut-o noi. La ei nu se mai pune problema de oboseală, nu mai joacă din trei în trei zile.

În ultimele minute nu s-a mai jucat fotbal. Şi-au apărat interesul şi au câştigat, bravo lor. Înainte se plângeau toţi că CFR Cluj joacă urât, câştigă urât. Bravo lor, câştigă campionatul. Dacă aşa arată o campioană… atunci să le ajute Dumnezeu.



Au avut primul corner în minutul 55. Am fost mult mai buni decât ei în prima repriză. Am văzut la TV că aveau ei 60% posesie… Am avut impresia că s-au inversat liniile.



Fotbalul în acest an ne-a pedepsit. Un lucru este cert, CFR Cluj a demonstrat că joacă fotbal. E greu să scoţi punct sau puncte într-un meci în care iei 3 goluri, indiferent că joci cu Gloria Buzău. Să arăţi 6 minute în condiţiile în care s-a jucat a doua repriză…



În anumite momente a fost o ofensă la adresa fotbalului. Şi-au urmărit interesele, golurile au fost regulamentare, nu am ce reproşa arbitrajului. A fost un gol diferenţă pe tabelă, dar ca joc a fost altceva", a declarat Cristi Balaj, conform Fanatik.