CFR Cluj a deschis scorul prin fundaşul Leo Bolgado (7), cu o lovitură de cap. Rapid putea egala în finalul primei reprize, dar fundaşul Răzvan Onea a ratat singur cu portarul Otto Hindrich (44).

Rapid a restabilit egalitatea după pauză, prin mijlocaşul Mattias Kait, găsit liber în careu de Claudiu Petrila.

În minutul 70, în careul clujenilor a avut loc un duel între Damjan Djokovic şi Kait, iar arbitrul a vrut iniţial să îi acorde al doilea cartonaş galben estonianului, pentru simulare, dar faza a fost analizată din camera VAR şi, după ce a fost luat în calcul un posibil penalty pentru Rapid, în cele din urmă s-a decis că a fost offsaid la Alexandru Dobre.

Rapid putea, totuşi, obţine victoria în Gruia, dar Tobias Christensen a ratat incredibil singur cu Otto Hindrich (90).

Marius Șumudică a dezvăluit unde s-a făcut diferența

Tehnicianul giuleștenilor a explicat că schimbările pe care le-a făcut la pauză au contribuit la schimbarea cursului jocului, după o primă repriză în care Rapid a avut o evoluție palidă.

"Am făcut o a doua repriză extraordinară, după o prima repriză foarte slavă, după care am intervenit la pauză, când am scos un mijlocaș și am băgat un atacant. Acum vreo șase ani eu am fost declarat unul dintre cei mai buni antrenori din Europa.

Mă refer aici la rezultatele care veneau în urma unor schimbări, și aici mă refer la jucătorii care intrau, eram într-un clasament, cred că în primii trei, la jucătorii care intrau și care își aduceau aportul printr-o pasă decisivă sau printr-un gol marcat. Se făcea un clasament și am fost în primii trei.

Mie îmi place să risc! Îmi e foarte greu să schimb post pe post. Fie că din punct de vedere defensiv, dacă vreau să închid jocul și de foarte multe ori nu-ți iese, încerc să mă închid și scot un jucător de profil ofensiv și introduc unul cu profil defensiv.

Am riscat absolut tot și am introdus încă un atacant, pe Koljic, care a făcut un meci foarte, foarte bun și atunci a crescut și randamentul lui Burmaz și am început să dominăm jocul în 4-4-2. Am trecut într-un sistem care mie îmi place foarte mult și iată că Rapidul poate să joace și un 3-5-2 de foarte multe ori și l-a jucat foarte bine, joacă 4-4-2 foarte bine, joacă și 4-3-3 și 4-2-3-1", a explicat Marius Șumudică, potrivit Fanatik., a explicat Marius Șumudică, potrivit Fanatik.