Cele două echipe s-au confruntat sâmbătă seară pe Arena Națională, în etapa cu numărul trei din play-off-ul SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, FCSB a acumulat toate cele trei puncte.

După partidă, Basarab Panduru a analizat evoluția lui Daniel Bîrligea, cel care pare să nu-și fi regăsit forma după accidentarea suferită în iarnă.

"Nu mi-a plăcut, nu mi se pare că e în formă bună. Mi se pare că trăieşte din putere, din formă fizică. Nu ştiu ce probleme are, dacă îl doare piciorul sau nu, dar e sub Bîrligea care era (n.r. la început).

Atunci a dat gol, a intrat repede în echipă, de aici nu are unde să se duca în jos, deci poate că, dar azi a fost sub. Acum când are mingi, când nu are, dar când are mingea, parcă tot timpul calci pe ea, te încurcă.

E sub, dar jucând poate să crească şi pe final de play-off să fie din nou Bîrligea ăla. Pare că are ceva, nu ştiu, aşa mi se pare", a declarat fostul internațional, potrivit Prima Sport.

Gigi Becali anunță 4 reveniri la FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova



Adrian Șut, Octavian Popescu și Florin Tănase sunt anunțați titulari la FCSB pentru meciul din următoarea etapă, de pe terenul Universității Craiova (duminică, 13 aprilie, ora 21:00).



"Cu Craiova n-o să mai fie Baba Alhassan, ci o să fie Șut. Vor fi George Popescu și Tănase pe teren, iar Lixandru este și el o soluție de schimbare. Gata, până aici a fost greul!", a spus Gigi Becali, pentru Prima Sport.



Deși mai sunt șapte etape de disputat din play-off, Gigi Becali și-ar dori ca lupta la titlu să fie tranșată rapid, după următoarele două partide, cu principalele contracandidate Universitatea Craiova și CFR Cluj.



"Eu vreau să trag linie de Paște. Ne bucurăm și noi de Paște, că e sărbătoare mare. Tragem linie!", a mai spus patronul de la FCSB.