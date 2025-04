Răzvan Tănasă, mijlocașul ofensiv împrumutat de Farul Constanța la Oțelul Galați, a fost eroul echipei sale în victoria cu 1-0 împotriva lui Poli Iași.



Tânărul de 20 de ani a marcat unicul gol al meciului în minutul 36 și a fost remarcat de noul antrenor Laszlo Balint.



Laszlo Balint: "A arătat că are ce-i trebuie pentru a face diferența"



Tehnicianul, instalat recent pe banca gălățenilor după demiterea lui Ovidiu Burcă, a avut numai cuvinte de laudă pentru întreaga echipă, dar a ținut să remarce și calitățile individuale ale lui Tănasă.



Tănasă se află într-un sezon de maturizare în tricoul Oțelului. A bifat 32 de meciuri în toate competițiile și a înscris de trei ori.



„O victorie care confirmă munca noastră. E o victorie pentru noi, pentru moralul nostru. Le-am și spus că nu putem duce lupta asta dacă nu și suferim. Am anticipat că Iași are jucători de calitate, au demonstrat că sunt o echipă bună, iar noi a trebuit să absorbim presiunea lor. Am meritat victoria astăzi, consider că am fost echipa mai bună. Tănasă e un copil cu o calitate foarte bună, dar i-am spus să se pună în slujba echipei. A alergat mult, s-a apărat cum trebuia să se apere.

Sper să o ținem tot așa, eu aș remarca toată echipa, a fost un spirit colectiv foarte bun și asta a fost una din armele noastre. Avem jucători cu calitate! Nu e prima dată când o spun, o repet și subliniez, avem nevoie de toată lumea, avem un lot echilibrat și toți pot juca. Lupta nu e terminată, lupta pentru menținere se va menține până în ultima etapă Mrakovic trebuie să-și asume concurența, îi lipsesc realizările din punct de vedere personal. A intrat pe un fond de joc, în care am cedat deliberat posesia, dar chiar și-așa a avut niște realizări. Una peste alta, remarc toată echipa pentru spirit”, a spus antrenorul la finalul meciului.



După acest succes, Oțelul ocupă locul trei în play-out, cu 22 puncte. Pentru moldoveni urmează un duel cu Botoșani luni, 14 aprilie, de la ora 17:30.