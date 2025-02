Unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul nou-promovatei, Constantin Budescu (35 de ani), spune că echipa trebuie să înceapă să adune puncte, altfel nu va putea evita retrogradarea.



Discursul lui Budescu, după Gloria Buzău - FCSB 0-2



Gloria Buzău pare victimă sigură în acest moment în lupta pentru evitarea retrogradării. Budescu spune că echipa nu își mai permite să facă pași greșiți în play-out.:



"O partidă grea, pe un teren acoperit de zăpadă. În prima repriză le-am făcut față, dar în a doua repriză nu știu ce s-a întâmplat. A contat și acel penalty. Ce să mai vorbim? S-a jucat, am pierdut, asta este. Dacă se amâna meciul cred că s-ar fi aglomerat programul.



La acel penalty s-a cam terminat meciul. Lupta pentru retrogradare va fi destul de grea. Încercăm să adunăm puncte cât mai putem în sezonul regulat, după care începe acel mini-campionat unde nu mai avem voie să facem pași greșiți. Noi avem încredere. Am mai jucat fotbal, dar am avut și ghinion de multe ori.

Am pierdut nemeritat unele meciuri, dar ăsta e fotbalul. Trebuie să obținem și puncte, trec etapele și noi tot acolo jos rămânem. Cred că pe la Astra am mai jucat pe o asemenea zăpadă. A fost destul de mare stratul, am încercat să ne descurcăm cum putem", a declarat Constantin Budescu, după Gloria Buzău - FCSB 0-2.



Întrebat și despre șansele FCSB-ului în returul cu PAOK, Budescu a declarat: "După părerea mea, șansele sunt în continuare egale. PAOK e o echipă bună, nu va fi ușor, dar sper să se califice. S-a format un grup frumos, le urez baftă și sper să se califice".



FCSB, victorie pe zăpada de la Buzău



Campioana s-a impus cu 2-0 pe terenul nou-promovatei Gloria Buzău, pe un gazon complet alb. În urma acestui rezultat, FCSB revine pe primul loc în campionat.



FCSB a înscris la Buzău după pauză. Oaspeții au dezamăgit în prima parte, dar s-au trezit la reluare. Florin Tănase a deschis scorul, în minutul 68, din penalty. Gele a fost aproape să înscrie la debut, în minutul 75, dar până la urma șutul său a generat autogolul lui Turda.



S-a terminat 2-0 pentru FCSB, care ajunge la 49 de puncte. Universitatea Craiova va încheia etapa pe locul 2, cu 48 de puncte. CFR Cluj completează podiumul, cu 47 de puncte. Elevii lui Dan Petrescu s-au încurcat astăzi la Iași, unde au remizat cu Politehnica, scor 1-1.



Clasament Liga 1



În urma acestui rezultat, Gloria Buzău rămâne pe ultimul loc, cu 19 puncte. Poli Iași este a doua echipă aflată pe loc direct retrogradabil, cu 25 de puncte. Ambele vor avea o misiune foarte dificilă în play-out.