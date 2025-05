Gigi Becali, răspuns categoric după ce Mutu i-a propus schimbul verii pe piața transferurilor

Chiar Hagi l-ar fi recomandat pe Băsceanu lui Gigi Becali, susține patronul de la FCSB, care însă vrea să îl vadă în mai multe partide pe internaționalul de juniori. Băsceanu are două goluri și un assist în 13 partide jucate la prima echipă a constănțenilor.

Mutu: "Băsceanu, un talent și un tupeu fotbalistic cum nu am mai văzut de la mine"



"Luca Băsceanu ar fi primul pe listă. Gigi Becali ar trebui să îl ia pe Luca Băsceanu dar să îi dea șanse. Eu cred că ar fi interesant să îl dea pe George Popescu, cum îi zice Gigi, să îl dea puțin la Farul, lui Tavi, să îl dea la Gică la Farul și să îl aducă pe Luca și să îi dea o șansă să vadă cum se comportă la nivelul ăsta.



E interesant de văzut. La Farul se știe, are încrederea lui Gică, de-aia l-a și aruncat în luptă. Decât să mai stea un an pe-acolo, eu aș face schimbul ăsta: ‘Du-te tu, Tavi Popescu, și stai un an cu Gică Hagi acolo și vino tu, Luca puțin, să vedem la ce nivel ești la vârsta asta’.



Faptul cum se mișcă în teren și e tânăr, nu are foarte multe meciuri, mi se pare unul dintre cele mai mari talente din ultimii 5 ani. Dacă el trece de 1,75 înălțime, va pune masă musculară pe el și capul îi stă la fotbal, e un talent și un tupeu fotbalistic cum nu am mai văzut de la mine", este descrierea făcută de Adrian Mutu lui Luca Băsceanu, potrivit sursei citate.