Tânărul atacant de 23 de ani a marcat în fața „câinilor” și a oferit un discurs sincer și matur după meci, lucru care nu a trecut neobservat.



Cristi Pulhac a rămas surprins de Vladislav Blănuță. Ce a remarcat



Cristi Pulhac, fost căpitan la Dinamo, a ținut să-l remarce pe Blănuță, nu doar pentru golul marcat, ci și pentru felul în care a vorbit după partidă.



Pulhac a fost surprins de maturitatea atacantului moldovean și de felul în care a vorbit despre presiune, conflicte și dorința de a progresa.



„Vorbeşte sincer”, au fost cuvintele folosite de Pulhac în direct la Prima Sport, vizibil mulțumit de tânărul moldovan.



Discursul lui Blănuță



Blănuță a recunoscut că echipa sa a avut parte de un meci complicat și că înfrângerea doare, dar e decis să tragă concluziile corecte. Mai mult, implicat fără voia lui într-un conflict între Mititelu Jr. și Sabău, a refuzat să intre în polemici.



"Am început bine, am marcat, am luat repede două goluri, am egalat şi a venit golul 3 înainte pauză. Trebuia să intrăm la vestiare cu un egal, dar ăsta e fotbalul. Parcă ne-a lipsit ceva. Cred că încrederea. Dar e doar un meci. Trebuie să tragem concluziile şi să arătăm mai bine la următorul meci.



Ne afectează puţin emoţional, dar aia e, ce să facem? În fotbal câştigi, pierzi, faci egal. Nu-i nimic. Suporterii noştri merită să arătăm mai bine la meciul următor, le mulţumim că au fost în număr mare azi. E presiune, dar asta te face să evoluezi, să progresezi şi să-ţi dai seama la ce nivel poţi ajunge



Sincer, nu m-am aşteptat că o să apară vreun conflict, ceea ce se vorbeşte în afara terenului nu pot să zic că mă interesează. Treaba mea e să demonstrez pe teren, acolo îmi câştig pâinea, nu în afara terenului. Presiunea vine din partea mea, vreau să-mi demonstrez singur cât departe pot ajunge.



Restul persoanelor... Au conflictul lor, nu mă interesează.", a declarat Vladislav Blănuţă, la flash interviu.