Florin Tănase: ”Faulturi ușoare, nouă, nu, lor, da!”

Florin Tănase a criticat jocul echipei sale și a recunoscut că FCSB nu ar fi meritat trei puncte din meciul cu Universitatea Craiova. Tănase acuză faptul că oltenii au beneficiat de un ajutor din partea arbitrului Horațiu Feșnic.

”Nu meritam mai mult în seara asta, deși în repriza a doua am arătat mai bine. Puteam să și marcăm, dar era nemeritat. Când a părut că începem bine, la încălzire? În prima repriză nu am contat pe faza ofensivă, trebuie să ne dea de gândit, dar mai sunt șase meciuri, putem să arătăm altă față, știm cu toții că putem.

E normal, eu am explicațiile mele, nu trebuie să le spun, cu siguranță vom analiza. Nu are nicio legătură oboseala. Mai e o lună și ceva, nu are legătură cu câte meciuri am jucat. Nu cred că asta e problema, de asta nu am ajuns noi la poartă în prima repriză, că nu am jucat acum trei zile?

Nu am pierdut o deplasare împotriva unei contracandidate. Acum jucăm acasă și trebuie să luăm trei puncte.

Am văzut-o în bară și din bară în aut. A fost o ocazie mare, zic eu și cu puțin ajuor, faulturi ușoare, nouă nu, lor da. Ei meritau și mai multe faulturi prin preajma careului lor”, a spus Florin Tănase după meci.

Clasamentul din play-off