La finalul meciului, Koljic a explicat de ce a rămas la cabină. El a simțit o durere și a preferat să nu riște o nouă accidentare, fiind recunoscut drept un jucător fragil din acest punct de vedere.



Koljic a explicat de ce a cerut să fie schimbat la pauza meciului cu Dinamo



Elvir Koljic a fost chinuit de accidentări de-a lungul carierei. La finalul meciului cu Dinamo a vorbit despre ce s-a întâmplat acum:



"Am simțit puțin la picior, dar nu cred că este ceva grav. Am vorbit cu doctorul și a spus că mai bine să ies și să nu risc nimic", a spus atacantul.



Referitor la prestația echipei din acest derby, Koljic a declarat: "Pentru noi ce contează sunt cele trei puncte. Cu siguranță sunt fericit că am marcat, că am ajutat echipa, dar eu zic că toți băieții am făcut o treabă bună. S-a lucrat și la antrenament această centrare a lui Onea. Am urmărit centrarea și am dat gol.



Dinamo are o echipă valoroasă, care a jucat bine în sezonul regulat și care merită să fie în play-off. Acum am fost noi puțin peste ei. Merităm să fim și mai sus, dar mai sunt meciuri de jucat", a transmis atacantul de la Rapid.

Prima victorie din play-off pentru Rapid



Derby-ul dintre Rapid și Dinamo nu a oferit foarte multe faze spectaculoase. Gazdele au deschis scorul în minutul 31, când Răzvan Onea a centrat perfect și Elvir Koljic a înscris din apropiere. Astfel, giuleștenii au intrat în avantaj la cabine.



Dinamo a jucat mai bine după pauză, dar nu a avut forța să revină pe tabelă. Rapid nu a mai pus probleme după golul marcat de Koljic. Elevii lui Marius Șumudică și-au conservat avantajul și au obținut prima victorie din play-off.



În urma acestui succes, Rapid urcă pe locul 5 în clasament. Dinamo cade pe ultima poziție din play-off, cu trei înfrângeri la rând. În etapa următoare, Rapid va juca în deplasare cu CFR Cluj. Și Dinamo va merge la Cluj-Napoca, unde va da piept cu Universitatea lui Ioan Ovidiu Sabău.



Clasament play-off



A treia etapă din play-off se va încheia mâine, când este programat duelul CFR Cluj - Universitatea Craiova. Iată cum arată acum clasamentul:



FCSB - 35 puncte (golaveraj: +2) Univesitatea Craiova - 32 puncte (+4) CFR Cluj - 30 puncte ( +1) Universitatea Cluj - 29 puncte (-3) Rapid - 27 puncte (0) Dinamo - 26 puncte (-4) (singura echipă care a beneficiat de rotunjirea punctelor)



Program Rapid în play-off



Etapa 1: FCSB vs Rapid 3-3

Etapa 2: Rapid vs Universitatea Craiova 1-2

Etapa 3: Rapid vs Dinamo 1-0

Etapa 4: CFR Cluj vs Rapid

Etapa 5: Rapid vs Universitatea Cluj

Etapa 6: Rapid vs FCSB

Etapa 7: Universitatea Craiova vs Rapid

Etapa 8: Dinamo vs Rapid

Etapa 9: Rapid vs CFR Cluj

Etapa 10: Universitatea Cluj vs Rapid



Program Dinamo în play-off